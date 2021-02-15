استرداد 1300 متر أملاك دولة في الإسكندرية

شن حي العامرية أول بالإسكندرية، برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة إزالة فورية لاسترداد أراضى أملاك الدولة حيث تمكنت الحملة، من إزالة 3 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة بمنطقة الثروة السمكية، حيث تم ازالة جمالون حديد وغرفتين مباني على مساحة 1000م2 وكذا إزالة غرفتين علي مساحة 300م2 فضلًا عن إزالة كشك خشبي في نهر الطريق العام.جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على منع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبًا بإزالة أي مخالفات على أراضي أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضي، وعدم التهاون مع المخالفين والمتعديين وتحمل المخالف كافة نفقات الإزالة، واستمرارا لجهود المحافظة لاسترداد حق الدولة وممتلكاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة.