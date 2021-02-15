«سمعنا صوت انفجار».. الشهود في انهيار عقار روض الفرج

استمعت نيابة شمال القاهرة الكلية لأقوال شهود العيان في انهيار عقار بمنطقة روض الفرج وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.وقال الشهود إنهم فوجئوا أثناء تواجدهم في منازلهم بسماع صوت يشبه الانفجار الكبير فخرجوا على الفور للاستطلاع ما يحدث فوجدوا العقار ينهار فهرولوا إليه لإنقاذ ما فيه من سكان وابلغوا الشرطة.وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتشكيل لجنة هندسية لبيان أسباب انهيار العقار وفحص العقارات المجاورة لبيان سلامتها والاستعلام من إدارة الحي لبيان إذا كان صادر قرار إزالة للعقار.واستعان رجال الحماية المدنية، بلوادر تابعة لحى روض الفرج للقيام بعمليات البحث تحت أنقاض موقع انهيار منزل من طابقين لانتشال شخص مفقود ولرفع ركام العقار.كانت غرفة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من ٣ طوابق بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ لمكان البلاغ، وتم إنقاذ 4 أشخاص وانتشال 3 جثث.وانتقلت قيادات مديرية أمن القاهرة والمحافظة الى مكان الحادث، ودفعت الحماية المدنية بعربات إنقاذ ومعدات لرفع الركام، وانتشر أفراد القوة للبحث عن ضحايا.