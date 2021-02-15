الهجرة: نسعى للحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية في طريقها لتصبح أقوى الدول اقتصاديا، مؤكدة أن المصريين بالخارج لهم دورا بارزا في هذه المرحلة من خلال مشاركتهم في خطط التنمية التي تنتهجها الحكومة المصرية.وأضافت "مكرم" في تصريح خاص للدستور، أن الوزارة تدعم العمالة الحرفية من أجل الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار، مشيدة بمشروع إحياء الحرف القديمة في حي الجمالية بالقاهرة الفاطمية، والذي أسسه إبراهيم قسيسية، المستثمر المصري المقيم في كندا.ودعت السفيرة نبيلة مكرم المصريين بالخارج وأبنائهم إلى زيارة الأماكن السياحية المصرية وخاصة التي بها حرف قديمة وتحكي تاريخ مصر خلال الفترة المقبلة.وناشدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المستثمرين من المصريين بالخارج للاستثمار في مصر والمشاركة في خطط التنمية المستدامة والترويج للاستثمار في أرض الوطن عالميا، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المصري.يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، شهدت أمس الأحد، فعاليات افتتاح مشروع إحياء الحرف القديمة في حي الجمالية بالقاهرة الفاطمية، وهو المشروع الذي أسسه إبراهيم قسيسية، المستثمر المصري المقيم في كندا.