«أدنوك» الإماراتية تربح 2.4 مليار درهم في 2020

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن صافي أرباحها لعام 2020 بلغ 2.4 مليار درهم.وذكرت في بيان على موقعها الإليكتروني اليوم الإثنين، أن صافي أرباحها ارتفع إلى851 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2020، وبلغت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لنفس الفترة 1.1 مليار درهم.وبشكل إجمالي لعام 2020، بلغ صافي الربح 2.4 مليار درهم، في حين بلغت الأرباح الأساسية للعام قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 3.6 مليار درهم.