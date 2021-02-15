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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الوضع في ميانمار

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:36 ص
ميانمار
ميانمار
وسام عطية
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أعلن الامين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ بشأن الوضع في ميانمار بما في ذلك الاستخدام المتزايد للقوة ونشر مركبات مدرعة إضافية في المدن الكبرى.

وأضاف البيان الصادر عن المتحدث باسم جوتيريش، أن ما يرد عن استمرار أعمال العنف والترهيب والتحرش من قبل أفراد الأمن أمر غير مقبول، مؤكدًا أن الاعتقالات المستمرة للقادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني وممثلي الإعلام، وكذلك القيود المفروضة على الإنترنت وخدمات التواصل تثير القلق البالغ، مشددا على ضرورة عدم عرقلة تلك الخدمات من أجل كفالة حق الحرية في التعبير الذي يشمل ضمان الوصول إلى المعلومات مجددًا، دعوته للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لممارسة نفوذها بشكل جماعي وثنائي فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لشعب ميانمار.

واختتم البيان بدعم الأمم المتحدة الثابت لشعب ميانمار في سعيه لتحقيق الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان وسيادة القانون، داعيًا السلطات العسكرية إلى السماح بشكل عاجل لمبعوثته الخاصة كريستين بيرغنير بزيارة ميانمار وفق شروط متفق عليها وتقييم الوضع بشكل مباشر.

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