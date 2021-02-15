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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قرارات من النيابة بشأن عقار «روض الفرج» المنهار

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:35 ص
عقار روض الفرج
عقار روض الفرج
حسام التمساح
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باشرت نيابة شمال القاهرة الكلية، التحقيق في انهيار عقار بقسم شرطة روض الفرج، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول سبب الانهيار، والتصريح بدفن جثث الضحايا.

فيما انتقل فريق من النيابة لموقع الانهيار للوقوف على ملابسات الحادث وسؤال شهود العيان، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية، لتحديد سبب الانهيار، وفحص العقارات المجاورة لبيان سلامتها فضلا عن الاستعلام من إدارة الحى لبيان اذا كان صادر قرار إزالة للعقار.

كان رجال الحماية المدنية استعانوا «بلوادر» تابعة لحي روض الفرج للقيام بعمليات البحث تحت انقاض موقع انهيار منزل، فيما قامت أجهزة حى روض الفرج بمعاونة الحماية المدنية بإخلاء 3 عقارات مجاورة لعقار روض الفرج المنهار حفاظا على أرواح المواطنين قاطنيه لحين التأكد من لسلامتها.

وتلقت غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغا بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ لمكان البلاغ، وتم إنقاذ 4 أشخاص وانتشال 3 جثث، وانتقلت قيادات مديرية أمن القاهرة والمحافظة الى مكان الحادث، ودفعت الحماية المدنية بعربات إنقاذ ومعدات لرفع الركام، وانتشر أفراد القوة للبحث عن ضحايا.

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