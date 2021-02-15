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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شرطة كوريا الجنوبية تداهم مقر مجموعة دينية انتهكت قواعد مكافحة كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:34 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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داهمت شرطة كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، مقر مجموعة تبشيرية مسيحية محلية بسبب انتهاكات مشتبه بها لبروتوكولات مكافحة كورونا التي أدت إلى تفشي الفيروس بشكل كبير.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن المحققين صادروا أقراصا صلبة للكمبيوتر ووثائق من مقر "البعثة الدولية" في دايجيون، على بعد 164 كيلومترا جنوب سول، وفقا للشرطة.

وتم توجيه أصابع الاتهام ضد "البعثة الدولية" في أكثر من 400 حالة إصابة بفيروس كورونا في منشآتها، بما في ذلك مدرسة في دايجيون.

وقدمت حكومة المدينة في وقت سابق شكوى للشرطة، متهمة قادة المجموعة والمدرسة بانتهاك القانون الخاص بالوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها.

وأقامت المدرسة خدمات العبادة عبر الحضور الشخصي، بينما لم يكن يُسمح سوى بالخدمات الافتراضية، وتجاهلت الحد الأقصى للمشاركين بحضور نسبة 20% خلال فترة تيسير قواعد التباعد الاجتماعي، وفقا لمسؤولي المدينة.

وقالت الشرطة إنها تبحث أيضا في المخالفات المحتملة في عمليات المنشأة بوصفها مدرسة.

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