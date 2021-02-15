إدارة بايدن تكشف عن خطتها للتعامل مع إيران حول الاتفاق النووي قريبا

قالت وسائل إعلام محلية أمريكية، اليوم الإثنين، إن الرئيس الامريكي جو بايدن سيكشف عن خطته للتاعمل مع إيران حول الاتفاق النووي قريبا.ووفقا لقناة "العربية" الإخبارية، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن غير مستعجلة وستأخذ وقتها قبل الإفصاح عن خطتها للتعامل مع طهران حول هذه النقطة.لكن سيحتم على الرئيس الجديد للولايات المتحدة المصمم على إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي تخلى عنه سلفه دونالد ترمب، أن يكشف خطته قريبا."احترام كامل للبنود"، هكذا يلخص الرئيس الديمقراطي شروط عودته إلى الاتفاق الموقع في 2015، ويفترض أن يمنع إيران من امتلاك سلاح ذري.بعبارة أخرى، إنه مستعد للانضمام مجددا إلى موقعي الاتفاق، وبالتالي رفع العقوبات الصارمة التي فرضها سلفه الجمهوري، لكن فقط عندما تلتزم طهران مجددا بالقيود النووية الواردة في النص، إلا أن طهران التي بدأت في التحرر من هذه الالتزامات ردا على العقوبات الأميركية بالتحديد، تطالب بأن ترفع واشنطن أولا كل هذه الإجراءات العقابية.