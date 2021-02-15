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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المراجعات المنهجية» في ورشة عمل بـ«دعم البحث العلمى بحلوان»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:32 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
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نظمت وحدة البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان "المراجعات المنهجية" عبر برنامج زووم، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة حرص جامعة حلوان على عقد ورش العمل الخاصة بالبحث العلمى بشكل منتظم ودائم ومستمر، بهدف النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة والارتقاء به، ودعم وصقل المهارات الأساسية التي يحتاج إليها الباحثون في مختلف المجالات البحثية، والمساهمة فى خلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من القطاعات المختلفة، وبناء كوادر بحثية ما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى بجامعة حلوان.

كما أوضح الدكتور محمد القصاص أن هذه الورشة ضمن سلسلة اللقاءات الافتراضية التى تنظمها وحدة دعم البحث العلمى أسبوعيا والتي تتناول مواضيع خاصة بالبحث العلمي ومخرجاته وكيفية إجراء البحوث والمشاريع العلمية.

حاضر فى ورشة العمل الدكتور محمد عبد الجواد أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة الأزهر، وحضر ورشة العمل نحو ٥٠٠ باحث وعضو هيئة تدريس من مختلف كليات الجامعة والعديد من الجامعات المصرية، وأدار ورشة العمل الدكتورة هايدى سمير رئيس قسم الميكروبيولوجى بكلية الطب جامعة حلوان.

وتضمنت ورشة العمل تعريف المراجعات المنهجية حيث أنها تمثل أحد أساليب مراجعة الإنتاج الفكري، والذي يركز على موضوع من مواضيع البحث، ويحاول تحديد وتقييم وانتقاء وتحضير كل الدلائل العلمية ذات الجودة العالية حول ذلك الموضوع، وأيضا البحث فيما قد تم نشره حول الموضوع وآخر ما وصل إليه العلم فيه.

كما تطرقت ورشة العمل الى الفرق بين المقالات البحثية والأدبية ومقالات المراجعة فالمقالات البحثية، التي يشار إليها أحيانًا بالمصادر التجريبية أو الأولية، هي المقالات التي تتحدث عن الأبحاث الأصلية. والتي تتضمن عادةً أقسامًا مثل المقدمة والأساليب، أما المقالات المراجعة والتي تسمى أحيانًا المصادر الثانوية، فإنها تقوم بتحليل البحوث التي أجريت بالفعل في المصادر الأولية، ويمكن أن توفر مقالات المراجعة أيضًا توصيات لمجالات البحث المحتملة للاستكشاف التالي.

كما تم شرح خطوات المراجعات المنهجية وهي الإجابة على سؤال البحث الرئيسي، والتعرف على جميع الدراسات المرتبطة بموضوع البحث، وتقييم جميع النتائج، وتقديم ملخّص للاكتشافات بشكل غير متحيّز ومتوازن، كما يوجد المراجعة المنهجية الكمّية والتى ستضم دراسات تحتوي على بيانات عددية.

وفى ختام ورشة العمل تم فتح باب النقاش والرد على جميع استفسارات المشاركين.

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