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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير نمساوي يكشف كيف تذلل «الإرهابية» التعليم لاختراق أوروبا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:32 ص
جماعة الإخوان
جماعة الإخوان
أمينة ذكى
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كشف مرصد "مينا ووتش" النمساوي تفاصيل جديدة عن مخططات جماعة الإخوان للتغلغل في المجتمعات الأوروبية مثل النمسا وألمانيا وفرنسا، وقال المرصد إن الجماعة حاولت اختراق هذه المجتمعات عن طريق التعليم وتحديدا التعليم الديني، بدءا من مصر ومرورا بالدول الأوروبية.

وتابع المرصد: "بالنسبة للإخوان المسلمين، فقد لعب التعليم دورًا بارزًا في محاولتهم لاختراق المجتمعات الأوروبية، وكانت التربية الإسلامية أساس جميع أعمالها منذ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في مصر في عشرينيات القرن الماضي من قبل مدرس يعمل المدرسة الابتدائية وهو حسن البنا، حيث كان هدفهم النهائي إقامة حكم إسلامي".

وأضاف أن الإسلام الحقيقي يختلف تماما عن الإسلام الذي تروج له الجماعة، بل ان الجماعة لو كانت تتبع الدين الإسلامي بحق لربما استطاعت تأسيس دولة مسلمة قادرة على توحيد المسلمين في العالم بأكلمه ولكن الجماعة تشرح الإسلام وتعاليمه بما يتناسب معها.

وأوضح أن الإخوان جماعة تُنشأ أجيالها على الكتب الدينية الخاصة بأيدلوجية الاخوان وحسن البنا، حيث ينشأ الأطفال في عائلات رجال الجماعة وهو يعتقدون أن هذه الكتب هي التي توضح التفسير الحقيقي للدين الإسلامي.

- التعليم الإخواني في النمسا

وأردف المرصد: "لقد بدأ تدريس الدين الإسلامي في النمسا منذ العام الدراسي 198283، كما يتم تغطية نفقات الموظفين بالكامل من قبل الدولة، ولكن جماعة العقيدة الإسلامية في النمسا (IGGÖ) الإخوانية هي فقط لا تختار فقط المعلمين الدينيين وحسب ولكنها مسؤولة أيضًا عن وضع المناهج الدراسية التي سيتم تدريسها".

وأضاف، أن تدريب معلمي الدين الإسلامي هو مهمة أكاديمية التربية الدينية الإسلامية (IRPA) التي تأسست عام 1998، كما كشف المرصد أن مقر الأكاديمية يقع في مبنى تابع لمؤسسة أنس شفاقة أحد المتورطين بالفعل في العملية رمسيس التي شنتها القوات النمساوية في نوفمبر الماضي على عدد من معاقل الإخوان.

- أكاديمية التربية الدينية الإسلامية في النمسا

منذ تأسيسها في عام 1998، تصدرت IRPA عناوين الصحف مرارًا وتكرارًا مع موظفيها المشكوك فيهم، سواء كان ذلك بسبب عدم امتثال موظفيها للقانون، أو لأن رجال الأكاديمية قريبون من جماعة الإخوان المسلمين أو لديهم أفكار متطرفة.

في عام 2009، تولت أمينة شاكر إدارة IRPA - ومنذ ذلك الحين كانت هناك صلات بين الاكاديمية وجماعة الإخوان، لاسيما وأن أمينة شاكر هي أمينة الزيات شقيقة إبراهيم الزيات وهو "أحد الشخصيات الرئيسية في جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا".

- إبراهيم الزيات كبير رجال الجماعة في أوروبا

قال المرصد إن الزيات كان رئيسًا لـ الجالية الإسلامية في ألمانيا "IGD"، التي أعيدت تسميتها مؤخرًا إلى الجالية الإسلامية الألمانية، والتي صنفها مكتب حماية الدستور على أنها أهم منظمة مركزية لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا، كما أنه عضو مؤسس ورئيس منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية (Femyso)، والمنظمة الجامعة لمنظمات الشباب الأوروبية المقربة من الإخوان المسلمين، وكذلك موظف في FIOE، المنظمة الجامعة للإخوان المسلمين في أوروبا، كما أن الزيات له علاقات وثيقة مع المعهد الأوروبي للعلوم وهي جامعة خاصة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في فرنسا".

وعن أمينة شاكر قال المرصد إنها درست في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية (IESH) وكلية الشريعة والعلوم الإنسانية "شاتو شينون" في فرنسا وهي جامعة إسلامية خاصة لتدريب الأئمة تديرها منظمة الإخوان المسلمين.

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