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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: القضية الفلسطينية وحماية المقدسات على رأس الأولويات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:28 ص
الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني
وكالات
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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "أن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس على رأس أولويات الدبلوماسية الأردنية".

وشدد خلال اجتماعه برؤساء البعثات الدبلوماسية الأردنية، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على علاقات الأردن القوية إقليميا ودوليا، وحرص المملكة على مواصلة التنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الوزارة تعمل على البناء على الجهود الملكية في المحافل الدولية، لتطوير علاقات الأردن الاقتصادية والسياسية، والتنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية، وحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

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