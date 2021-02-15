ضمن «حياة كريمة».. علاج 381 مواطنا جنوب البحر الأحمر مجانا

تواصل القافلة الطبية العلاجية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمالها بحلايب ورأس حدربة.وتم الكشف وصرف العلاج لـ381 مواطنا، وإجراء 45 فحص معملى و5 حالات أشعة، و61 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتحويل 4 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج لهم بالمجان.كان أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن وصول 8 ماكينة غسيل كلوي جديدة ألمانية الصنع ماركة "فرزينيوس" من أحدث وأجود أنواع ماكينات الغسيل الكلوى دعمًا من صندوق تحيا مصر، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم مرضى الفشل الكلوي (كلنا جنبك)، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع الماكينات طبقًا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات المحافظة.