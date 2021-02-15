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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا عالميا: 109 ملايين و393 ألف إصابة و2.4 مليون وفاة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:25 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
وكالات
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بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون ونحو 412 ألف وفاة، فيما تقارب حصيلة المصابين من 109 ملايين و493 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 81 مليونا و638 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد، تراجعًا ملموسًا في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 290 ألفا و79 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6،792 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، المكسيك التي تقدمت على أمريكا بالحصيلة اليومية للوفيات وذلك للمرة الثانية خلال فترة قصيرة مسجلة (1،214 وفاة)، تليها أمريكا بـ (1،111 وفاة)، والبرازيل (647 وفاة)، وروسيا (430 وفاة)، وبريطانيا (258 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أمريكا (64،297 إصابة)، والبرازيل (23،258 إصابة)، وفرنسا (16،546 إصابة)، وروسيا (14،185 إصابة)، والهند (11،434 إصابة).

ولا تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (497،174 وفاة)، والبرازيل (239،294 وفاة)، والمكسيك (174،207 وفيات)، والهند (155،674 وفاة)، وبريطانيا (117،166 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر الأكثر تأثرا عالميًا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أمريكا (28،261،470 إصابة)، والهند (10،916،589 إصابة)، والبرازيل (9،834،513 إصابة)، وروسيا (4،071،883 إصابة)، وبريطانيا (4،038،078 إصابة).

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