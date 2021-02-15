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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

مايكروسوفت: اختراق «سولار ويندز» أكبر وأعقد هجوم على الإطلاق

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:20 ص
مايكروسوفت
مايكروسوفت
وكالات
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قال براد سميث رئيس شركة مايكروسوفت، إن حملة اختراق استخدمت شركة تكنولوجيا أمريكية كنقطة انطلاق لاختراق وكالات حكومية أمريكية تعد "أكبر وأعقد هجوم شهده العالم على الإطلاق".

واخترقت العملية، التي تم اكتشافها في ديسمبر والتي تقول الحكومة الأمريكية إن من المرجح أن روسيا هي التي تقف وراءها، برامج صممتها شركة البرمجيات سولار ويندز كورب، مما سمح للمتسللين بالدخول إلى آلاف الشركات والإدارات الحكومية التي تستخدم منتجات الشركة.

واستطاع المتسللون الحصول على رسائل البريد الإلكتروني في وزارات الخزانة والعدل والتجارة الأمريكية ووكالات أخرى.

وقال خبراء الأمن الإلكتروني إن الأمر قد يستغرق أشهر لتحديد الأنظمة المخترقة وطرد المتسللين.

وقال سميث خلال مقابلة بثت يوم الأحد في برنامج "60 دقيقة" على قناة سي.بي.إس "أعتقد من وجهة نظر هندسة البرمجيات أن من العدل القول إن هذا هو أكبر وأعقد هجوم يشهده العالم على الإطلاق".

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