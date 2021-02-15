«خطة النواب» تتابع تنفيذ توصياتها بشأن التعليم العالي

تعقد لجنة لجنة الخطة والموازنة لمراجعة الحسابات الختامية للدولة، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعين اليوم الاثنين، لاستكمال ومتابعة توصياتها بشأن الموازنة العامة الدولة عن العام المالي الجاري 2020-2021.يتناول الاجتماعان متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 20202021، فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وكانت اللجنة قد بدأت مع بداية الفصل التشريعي الثاني مناقشة الحسابات الختامية للدولة عن العام الماضي 20192020، حيث استهلتها بمراجعة موقف الدين العام، وملفات المنح والقروض التي حصلت عليها الحكومة من الخارج خلال العام ذاته، فضلًا عن ملف أجور العاملين بالدولة، بالتركيز على رواتب البعثات الخارجية في ضوء اتجاه الدولة لترشيد الإنفاق العام.