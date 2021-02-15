الصين: تحضيرات أوليمبياد بكين الشتوية 2022 تمضي بسلاسة

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن الصين ترحب بالوفود من جميع أنحاء العالم لحضور دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية بكين 2022، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة للتجهيزات التي تجري بشكل جيد.جاء ذلك في تصريح وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم الإثنين، خلال اجتماع وانغ مع نحو 30 سفيرا لدى الصين ودبلوماسيا بارزا على هامش زيارتهم منطقة "تشانغجياكو" للمنافسة لدورة بكين 2022 للألعاب الأوليمبية الشتوية في مقاطعة خبي المجاورة لبكين.وأضاف وانغ أن الصين ستجعل هذه الألعاب جديرة بالاهتمام بكل تأكيد، وأن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف من أجل إقامة ألعاب أوليمبية شتوية بسيطة وآمنة وممتازة، والقيام بذلك بطريقة خضراء وتشاركية ومنفتحة ونظيفة.من جانبهم، أعرب الدبلوماسيون عن تطلعهم إلى عقد الصين دورة ألعاب أوليمبية شتوية ناجحة، وأن تكون الدورة مؤشرا لانتصار البشرية على جائحة كورونا.