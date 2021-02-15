28 وفاة و1516 إصابة جديدة بـ«كورونا» في بلجيكا

سجلت بلجيكا 1516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 1882،3 بين 5 و11 فبراير الجاري، ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 19٪ عن فترة الأيام السبعة السابقة.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا «سيانسانو»- حسبما ذكرت قناة «آر تي بي إف» الإخبارية البلجيكية، اليوم الأحد- أنه يوجد 1598 حالة حاليا بالمستشفيات ودخلت 92 حالة إصابة جديدة إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما نقل 307 مرضى إلى العناية المركزة.وأضاف المعهد أنه تم تسجيل وفاة 28 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.يذكر أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 631ر738 شخصا إلى المستشفى بسبب كوفيد -19 بينما توفي 21.662 شخصا بسببه.