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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أفغانستان تحظر استيراد الهواتف المحمولة بدون رقم الهوية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:11 ص
استيراد الهواتف المحمولة
استيراد الهواتف المحمولة
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حظرت هيئة تنظيم الاتصالات في أفغانستان، استيراد الهواتف المحمولة التي لا تحتوي على رقم الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة.

وأفادت هيئة تنظيم الاتصالات في تصريح لوسائل الإعلام - نقلته وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية اليوم الإثنين - بدخول بعض الهواتف المزودة برموز زائفة للهوية الدولية للأجهزة المتنقلة بسبب المراقبة غير الصحيحة على الواردات والشحنات.

ومن المتوقع أن تمنع هذه الخطوة إساءة استخدام الهواتف الذكية، لأنها ستمكّن شركات الهاتف والشركات المصنعة من مشاركة أرقام الهوية الدولية، للأجهزة المتنقلة لتمكين تتبع الهواتف الذكية المسروقة.

وقال مسؤولون في هيئة تنظيم الاتصالات في أفغانستان لوسائل الإعلام، إن الهيئة لن تسمح إلا باستيراد الهواتف الذكية التي توافق عليها شريطة تقديم شهادة الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة، ويشار إلى أن كل هاتف محمول أصلي يحمل نفس رقم الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة الموجود على العلبة وفي الهاتف المحمول.

وتخطط السلطات الأفغانية لتسجيل الهواتف الذكية باسم العملاء تمامًا مثل شرائح الاتصال، ومن المتوقع أن تمنع هذه الخطوة عملية سرقة الهواتف المحمولة إذ أنه يمكن بسهولة تتبع الأجهزة المفقودة والعثور عليها، ومن المتوقع أن تكون لهذه الخطة تأثير إيجابي على تحسين الأمن في أفغانستان.

جدير بالذكر أن الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة هو رقم لا يمكن أن يتكرر، فكل جهاز قادر على القيام بمكالمة خلوية يحمل هذا الرقم، وفي العادة يكون مؤلف من 15 رقمًا، ويستعمل لتحديد موقع الجهاز، كما يمكن استخدام هذا الرقم لقفل الجهاز في حال تم فقدانه أو سرقته.

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