أستراليا: وصول أول شحنة لقاح فايزر وبايونتيك المضاد لكورونا

أعلن وزير الصحة الأسترالي جريج هنت، وصول أول شحنة من لقاح فايزر وبايونتيك المضاد لفيروس كورونا اليوم الإثنين.وقال هنت- في بيان نشرته وزارة الصحة الأسترالية على موقعها الإلكتروني- يسعدني إخبار الأستراليين بوصول الشحنة الأولى من لقاحات فايزر إلى أستراليا، موضحا أن 142 ألف جرعة وصلت إلى أستراليا، وأنه من المتوقع وصول 60 ألف جرعة إضافية نهاية شهر فبراير الجاري.جدير بالذكر أنه من المقرر أن توزع السلطات الأسترالية في البداية 80 ألف جرعة، منها 50 ألف جرعة مخصصة للعاملين الطبيين و30 ألفًا لكبار السن.