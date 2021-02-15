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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ذكرى وفاة زكي رستم.. حبه للفن أصاب والدته بالشلل واعتزل رغما عنه

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:07 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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تحل اليوم، ذكرى وفاة الفنان محمد زكي محرم محمود رستم الذي عرف فيما بعد باسم "زكي رستم"، والذي برع في تجسيد أدوار الشرير بمهارة شديدة على الشاشة، وأمتع الجمهور بعدد كبير من أعظم أعمال السينما المصرية.

- مصري ابن باشا

وُلد "رستم" وسط أسرة أرستقراطية، وكان والده سياسيًا بارزًا، وصديقًا شخصيًا للزعيم مصطفى كامل، وفي عام 1920 حصل على شهادة البكالوريا، وقد خرج عن أمر والده بسبب حبه للتمثيل مما أصاب والدته بالشلل لأنه خيب ظنها كثيرًا.

- بدايته الفنية

انضم في بداية مسيرته الفنية إلى عدد من الفرق المسرحية الشهيرة، مثل فرقة "عزيز عيد"، وفرقة "جورج أبيض"، و"الفرقة القومية" ثم اتقل إلى عالم السينما، عن طريق المخرج محمد كريم في بطولة فيلم "زينب" الصامت، وبعدها بدأت مسيرته الفنية الرائعة.

- اعتزاله الفن رغما عنه

تعرض لحالة نفسية سيئة عندما أُصيب بضعف شديد في السمع، وبات غير قادر على سماع أصوات زملائه الفنانين أثناء التصوير، وهو ما عرضه للكثير من المواقف المحرجة مما اضطره في عام 1968 لإعلان قرار اعتزاله والابتعاد عن الأضواء رغمًا عنه، حتى رحل عنا في 15 فبراير عام 1972 إثر أزمة قلبية نقل بسببها إلى المستشفى.

- لأبرز النساء في حياته

قال الفنان الراحل في حوار نادر له، إنه عاش قصة حب مرتين، الأولى عام 1926 واستمرت 7 سنوات كان وقتها شابًا، تعرف على فتاة جميلة وجذابة من أسرة طيبة وأحبها حبًا كبيرًا ولكنه كان يغار عليها بشدة بسبب حبها للخروج والظهور، وتسبب ذلك في الانفصال بعد قرر أن يقطع علاقته بها بعد أن رأى أنها لا تصلح أن تكون زوجة.

أما القصة الحب الثانية فاستمرت 8 سنوات وكانت فتاة جميلة طيبة، بها الكثير من المواصفات التي ينشدها في زوجة المستقبل وأحبها ولكنه لم يتزوجها، وانتهى هذا الحب عام 1944، ولم يحب أو يتزوج بعدها.

- جنازته

لم يمش في جنازته سوء 4 أشخاص من بينهم خادمه الذي عاش معه طيلت حياته.

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