471 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم الإثنين 471 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 4 حالات وافدة من الخارج.ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني- عن بيان أصدرته وزارة الصحة- أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 133 ألفا و218 حالة، تعافى منهم 124 ألفا و734 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و760 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1279 حالة بعد تسجيل 6 حالات جديدة.