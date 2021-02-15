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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فاتن فريد شبيهة وردة.. بنزينة تنقل اسمها من صفحات الفن للحوادث

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:33 ص
فاتن فريد و وردة
فاتن فريد و وردة
هويدا سعيد
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يوافق اليوم 15 فبراير، ذكري رحيل الفنانة فاتن فريد، إذ رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2007، والتي كانت قصة مقتلها الشهيرة التي هزت الرأي العام.

و الفنانة الراحلة ولدت بالقاهرة يوم 18 يونيو 1945، وتخرجت من معهد الموسيقى العربية القسم الحر في 1975 عملت في السينما لمعت أولًا كمغنية في سوريا ولبنان، ثم غنت بصوتها في بعض الأفلام عملت في مسلسلات "عروس بولاق، رجل خطير، الست ابتسام"، وعملت في مسرحيات "حركة واحدة أضيعك، حلم ليلة صيف"، قامت في الثمانينات والتسعينيات القرن العشرين بإنتاج أفلامها التي أدت أدوار البطولة فيها، واشتهرت من أغنيتها "جيالك" في أحد الأفلام.

- شبيهة وردة الجزائرية

كان يختلط البعض في الشبه بينها وبين المطربة وردة الجزائرية،نتيجة التشابه الكبير بينهما في الشكل.

ومن أهم أعمالها "صراع الأقوياء"، "امرأة تدفع الثمن"، "ولو بعد حين"، "الجدعان الثلاثة"، "الخطيئة السابعة" "عروس بولاق"، "رجل خطير"، "الست ابتسام"، "وحوش المينا"،، كما انتجت النجمة الراحلة فاتن فريد فيلم "بياضة"، وكان آخر أعمالها مسلسل "بطة واخواتها".

- زيجات فاتن فريد

تزوجت وأنجبت خمس بنات، وقبل وفاتها بعام تقريبا تزوجت مرة أخرى من رجل الأعمال محمود خليفة، والذي كان يملك محطة بنزين.

- قصة مقتلها

نشب خلاف نشب بينها وعامل لدى زوجها في محطة البنزين التابعة له، إذ ذهب هذا العامل لمنزل الفنانة كي تتوسط له لدى زوجها لإنهاء الخلاف وعودته مرة أخرى للعمل، ولكن اشتد النقاش بينهما لتدفعه "فاتن" بعيدا عنها وتسقطه أرضًا مما إثارة غضبه، فأخذ سكينًا كانت بجوار الفنانة وسدد لها طعنات نافذة في القلب والصدر لتسقط قتيلة.

وبعد توسلات، فاتن فريد، للعامل بأن يتركها إلا أنه ظل حتى تأكد من أن طعناته كانت نافذة، لترحل بعد وصولها للمستشفى مباشرة، وتمكن حارس المنزل بالإمساك بالقاتل وسلمه لرجال المباحث.

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