بحضور 4 وزراء.. «تشريعية البرلمان» تبدأ مناقشة بيانات الحكومة

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار الهنيدي، اليوم الإثنين، مناقشة بيانات الحكومة فيما يتعلق بوزارات التعليم، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول، والصناعة، وذلك في 5 اجتماعات متتالية.يتناول الاجتماع الأول مناقشة بيان وزارة البترول والثروة المعدنية، عما تم من برنامج الحكومة خلال الفترة من 20182022، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.يعقب ذلك اجتمعًا لمناقشة بيان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 2012021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة في برنامج الحكومة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به السيد الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.بينما يتناول الاجتماع الرابع متابعة تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الصحية، لدراسة بيانات الوزراء فيما يخص قطاع الصحة والسكان.أما الاجتماع الأخير، فيجري خلال مناقشة رؤية وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومناقشة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية الذى ألقاه أمام المجلس.يعقد الاجتماع بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات.