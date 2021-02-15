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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لأول مرة.. سيدة إفريقية تقترب من منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:04 ص
أوكونجو إيويلا
أوكونجو إيويلا
وكالات
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اقتربت الاقتصادية النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويلا، من أن تصبح اليوم الإثنين، أول مدير عام إفريقي لمنظمة التجارة العالمية.

كما ستصبح الاقتصادية النيجيرية أول سيدة تشغل هذا المنصب في تاريخ المنظمة، بعد أن أصبحت المرشح الوحيد لرئاسة المنظمة التي تعاني مشكلات عديدة خلال الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يصوت ممثلو 164 دولة عضو في المنظمة على تعيين اوكونجو إيويلا كمدير عام لمنظمة التجارة العالمية، رسميًا خلال اجتماع اليوم.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تعرقل عملية تعيين مدير جديد للمنظمة؛ بسبب اعتراضها على اوكونجو إيويلا التي تحظى بتأييد واسع للغاية من جانب الدول الأعضاء.

ومع تولى إدارة جديدة في واشنطن، برئاسة الرئيس جو بايدن أعلنت الولايات الممتحدة، سعادتها بالتعبير عن دعمها القوي لأوكونجو إيويلا، وألقى الرئيس بايدن بثقله وراء تعيين أوكونجو التي شغلت من قبل منصب وزير المالية والخارجية في نيجيريا، بجانب منصب المدير الإداري للبنك الدولي.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان صدر في وقت سابق من الشهر الحالي إن المرشحة تتمتع بخبرة وتجربة اقتصادية كبيرة على الساحة الدولية، بفضل 25 عاما من العمل في البنك الدولي وفترتي ولايتها كوزيرة مالية لنيجيريا.

وأضاف أن الولايات المتحدة تريد العمل مع القيادة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية؛ لتحقيق الإصلاحات الجوهرية الضرورية للمنظمة.

وكانت المرشحة الأخرى المنافسة لإيويلا هي وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونج هي، قد سحبت طلبها منذ فترة.

وستخلف أوكونجو إيويلا بعد تأكيد تعيينها رسميا المدير البرازيلي المستقيل للمنظمة روبرتو أزفيديو الذي أعلن استقالته من منصبه قبل انتهاء ولايته في أغسطس الماضي.

وانضم بعد ترك منظمة التجارة العالمية إلى شركة المشروبات الأمريكية بيبسيكو كمسؤول فيها.

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