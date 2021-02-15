نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد مستشفى القصير

تفقدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، يرافقها اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، مستشفى القصير المركزي، للاطمئنان على سير العمل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى لمواجهة جائحة فيروس كورونا.وتابعت نائب المحافظ خلال جولتها بالمستشفى حالة الأجهزة بغرف الأشعة والعمليات، كما تفقدت غرفة الاسطوانات والخزانات الخاصة بالأكسجين والحضانات وسكن الأطباء وغرف حجز المرضى قسم العناية المركزة، والمغسلة، حيث وجهت بضرورة المتابعة المستمرة لرصد أي معوقات تعوق تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.وأكد رئيس مدينة القصير على تذليل العقبات وتلاشيها على الفور حسن التعامل مع المواطنين وتوفير كافة أوجه سبل الراحة لهم، مشددا على تواجد أطقم الأطباء وهيئات التمريض في أماكنهم طبقا للمواعيد المقررة بالنبوتجيات المعتمدة من قبل إدارة المستشفى.وشددت نائب محافظ البحرالاحمر على توفير كافة الإمكانيات بغرف العزل، والاهتمام بالمرضى وتسجيل جميع البيانات الخاصة بهم، مشيرة إلى أن المحافظة تعمل جاهدة للحفاظ على سلامة المواطنين.