تايلاند توافق على برنامج مساعدات نقدية لـ9 ملايين موظف

وافق مجلس الوزراء التايلاندي على صرف مساعدات نقدية لتسعة ملايين موظف، في إطار نظام الضمان الاجتماعي، لمساعدتهم على مواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدثة باسم الحكومة ترايسوري تايزاراناكول القول اليوم الاثنين إن الإجراء اقترحته وزارة العمل.ولم تذكر المتحدثة حجم الميزانية المخصصة لهذا الإجراء.وصرح الأمين العام للمجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دانوتشا بيتشايانان، للصحفيين بشكل منفصل في وقت سابق اليوم الاثنين بأن برنامج المساعدات النقدية، المعروف باسم "راو راك كان" (نحب بعضنا البعض)، سوف تبلغ تكلفته نحو 37 مليار بات (2ر1 مليار دولار) وسوف يأتي التمويل من اقتراض تريليون بات.