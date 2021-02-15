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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بـ 61 ألف جنيه.. ضبط أدوية ومكملات غذائية مهربة بطنطا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:55 ص
ضبط أدوية ومكملات
ضبط أدوية ومكملات غذائية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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استهدفت حملة مشتركة من مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالغربية، ومديرية التموين، مخزن أدوية بحي أول طنطا.

وأسفرت الحملة من ضبط مكان لبيع مكملات غذائية وأدوية مهربة وغير مسجلة لـ٤٧ صنفا، بكميات بلغت ٦٣١٦ وحدة، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى ٦١٠٠٠ جنيه تقريبا، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الدواء المصرية، شددوا على ضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات التفتيشية على الأماكن غير المرخصة لبيع وخزن الأدوية.

وبورود معلومات عن مكان غير مرخص لبيع وخزن الأدوية بدائرة قسم ثاني طنطا، وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور خالد اصيل مدير إدارة الصيدلة، بتشكيل لجنة مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة المهندس محمد ابوهاشم، لشن حملة مشتركة يقودها الدكتورة منى شبل مدير التفتيش الصيدلى ومفتشى الصيدليات، والدكتور منير منير، والدكتور هيثم غرابه، بالاشتراك مع جمال هنيدى مدير تموين بندر طنطا، والسيد الحواله، والدكتور محمد صلاح مفتشا التموين بمديرية تموين الغربية.

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