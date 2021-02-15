رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يظل قرب أدنى مستوى في أسبوعين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:54 ص
الدولار
الدولار
وكالات
طباعة
بدأ الدولار الأسبوع قابعا قرب أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الاثنين، إذ يشكك المتعاملون فيما إذا كان التعافي من الجائحة في الولايات المتحدة سيكون سريعا كما هو متوقع.

وما زالت بتكوين متقلبة، إذ تراجعت إلى المستوى المنخفض البالغ 45 ألفا و914.75 دولار بعد يوم من بلوغها مستوى قياسيا عند 49 ألفا و714.66 دولار.

وارتفعت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم 25% الأسبوع الماضي، مدفوعة بتأييد تسلا وبي.إن.واي ميلون.

ونزل مؤشر الدولار 0.1% إلى 90.336، قرب أدنى مستوى في الأسبوع الماضي عند 90.249 وهو مستوى لم يشهده منذ 27 يناير.

وبلغ المؤشر ذروة شهرين عند 91.6 في الخامس من فبراير بفعل آمال بأن الانتعاش الأمريكي سيفوق بقية الاقتصادات الكبيرة، لكنه انخفض منذ ذلك الحين في ظل بيانات مخيبة للتوقعات.

وقال شينشيرو كادوتا كبير استراتيجي العملات لدى باركليز كابيتال في طوكيو "الآن السوق تتطلع لبرهان فعلي على أن الاقتصاد الأمريكي يسجل أداء متفوقا" عن سائر الاقتصادات، مضيفا ان البيانات الاقتصادية بحاجة للتحسن".

وصعد اليورو 0.1% إلى 1.21315 دولار ليواصل مكاسبه التي بلغت 0.6% الأسبوع الماضي.

وصعد الدولار 0.1% إلى 105.04 ين متعافيا من بعض خسائر الأسبوع السابق البالغة 0.4%.

وتظل الكثير من الأسواق في آسيا مغلقة اليوم بسبب السنة القمرية الجديدة، بينما الولايات المتحدة في عطلة أيضا بمناسبة يوم الرؤساء.

وربحت العملات العالية المخاطر مقابل العملة الأمريكية، إذ أضاف الدولار الأسترالي 0.3% إلى 77.795 سنت أمريكي بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى في شهر عند 77.85.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3895 دولار بعد أن سجل مجددا أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات عند 1.3901 دولار.

وبلغ اليوان الصيني أقوى مستوياته منذ يونيو 2018 عند 6.4012 للدولار في تعاملات السوق الخارجية.

وفي العملات المشفرة، انخفضت بتكوين في أحدث تعاملات 3.7% إلى 46.852 ألف دولار.

وتراجعت الإيثريوم، التي عادة ما يتم تداولها بالتوازي مع بتكوين، 4.3% إلى 1725 دولارا. وكانت قد بلغت مستوى قياسيا مرتفعا يوم السبت عند 1874.98 دولار.

موضوعات متعلقة

الصحة: 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

«الحضور للمدارس اختياري».. 7 قرارات مهمة لوزير التعليم

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

الصور

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

image description

سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»

image description

برلماني يلتقي أهالي «فابريكات دمياط» بعد قرار إزالة مساكنهم

image description

تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

عشاق الكرنفالات في ألمانيا يستعدون لـ «اثنين وردي» خافت بسبب كورونا

اليابان: التطعيمات ضد كورونا تبدأ الأربعاء

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 15-2-2021

اصطدام 16 سيارة فى رالى دايتون

أيام زمان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

أحمد هشام: 3 أفرع جديدة لمكتبة إبهار فى أسيوط والقاهرة والمنصورة (حوار)

جمال حسان: لأن الحب مشاغب فهو حاضر فى عالم الإبداع

وزيرة الثقافة: فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة

الليلة.. عرض الفيلم القصير «والله تستاهل يا قلبى» بالهناجر