الاتصالات: 11.11 مليون رسالة بريدية للمصريين خلال نوفمبر

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن عدد المراسلات البريدية للمصريين بلغت نحو 11.11 مليون رسالة خلال شهر نوفمبر الماضي، في حين سجلت رسائل البريد السريع نحو 184.4 ألف بعيثة، وبلغت حجم الطرود البريدية نحو 58.7 ألف طرد عن نفس الفترة.وقال التقرير إن عدد مكاتب البريد سجل نحو 4020 مكتب بنهاية نوفمبر الماضي، وجرى صرف معاشات بقيمة 5.649 مليار جنيه لأصحاب المعاشات عبر مكاتب البريد خلال شهر نوفمبر الماضي لعدد 5.73 مليون مستفيد من المواطنين.وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أكد لـ"الدستور" في تصريحات سابقة عن خطة تطوير هيئة البريد المصري أنه تم تنفيذ خطة لتحقيق تحول نوعى فى مكاتب البريد المصرى لتمكينه من تقديم حزم من الخدمات الحيوية للمواطنين والتى تشمل الخدمات الحكومية وخدمات الشمول المالى بالإضافة الى الخدمات البريدية بتكلفة اجمالية 6 مليارات جنيه تم الانتهاء من تطوير 800 مكتب فى 2019، و800 آخرين فى 2020 مع العمل على تطوير 1500 مكتب فى 2021.وقال إنه تم إطلاق مشروع تركيب ماكينات الصراف الالى الخاصة بالبريد بعدد 350 ماكينة صراف آلى فى 2019 و350 آخرين فى 2020، وجاري تركيب نحو 1000 ماكينة صراف آلى خلال عام 2021 بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه، منوها إلى أن البريد أصبح منفذا لتقديم خدمات الشمول المالى ووسيط بين العميل والشركات المقدمة لهذه الخدمات، والتى تشمل التمويل الاستهلاكي متناهى الصغر، والتمويل متناهى الصغر، والتأمين متناهى الصغر حيث يتم من خلاله تلقي الطلبات وتسجيل بيانات المتقدمين وصرف التمويل وتحصيل الأقساط، كما يجرى حاليًا دراسة إطلاق محفظة "المحمول" الرقمية والتى ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر، وسداد الفواتير، وسداد قيمة المشتريات، والقيام بتحويلات نقدية.وأشار إلى أنه تم استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال نشر نحو 30 كشكا بريديا فى 2020، والعمل على نشر 70 كشكا في2021 بكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، بالإضافة الى تجهيز المكاتب المتنقلة من خلال توفير نحو 50 سيارة مجهزة ومزودة بموظفى البريد وماكينة صارف آلى خلال 2021 ليصل إجمالي المكاتب المتنقلة الى 85 مكتب متنقل بكلفة إجمالية 140 مليون جنيه، مؤكدا أنه فى إطار الحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، تم تنفيذ خطة تطوير لمتحف البريد المصرى بالعتبة بالاعتماد على التقنيات الحديثة من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، كما تم زيادة مساحة المتحف من 530 م2 إلى 7000 م2، وزيادة عدد قاعات المتحف من قاعتين إلى 15 قاعة، بالإضافة الى زيادة المقتنيات المعروضة من 1250 قطعة الى 3000 قطعة.