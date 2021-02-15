بيل جيتس يستثمر ملياري دولار في مشاريع لتجنب التغير المناخي

أعلن مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، رغبته في استثمار ملياري دولار في مشاريع خلال الخمسة أعوام المقبلة لتجنب التغير المناخي.وقال جيتس في تصريحات لصحيفة هاندلسبلات الألمانية اليوم الاثنين، إن هناك حاجة للابتكارات لتجنب كارثة مناخية، مضيفا أن ذلك ليس أمرا مستحيلا، ولكن سوف يكون صعبا للغاية.وطالب جيتس بزيادة بواقع خمسة أضعاف في الاستثمارات في أبحاث الطاقة النظيفة، والابتكارات الأخرى الخاصة بالمناخ حول العالم خلال العقد المقبل.وأشار جيتس إلى أنه سوف تكون هناك حاجة لأبحاث، بتكلفة ما لا يقل عن 110 مليارات دولار، سنويا.ودعا جيتس في كتابه الجديد بعنوان " كيف نتجنب كارثة مناخية" بالقضاء على الانبعاثات الكربونية تماما بحلول عام 2050 في محاولة لتجنب الضرر البيئي والاقتصادي الكبير.