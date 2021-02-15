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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاقتصاد الياباني ينمو للربع الثاني على التوالي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:45 ص
اليابان
اليابان
وكالات
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أظهر تقرير صدر عن الحكومة اليابانية اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الياباني سجل نموا بأكثر من 10% في الربع الأخير من عام 2020 للربع الثاني على التوالي، مستمرا في التعافي بقوة بعد ركود تاريخي.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 7ر12 % في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، متجاوزا متوسط التوقعات البالغة 4ر9 % من النمو من قبل المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته صحيفة "نيكي بيزنس ديلي"، ويأتي بعد نمو على أساس سنوي بنسبة 7ر22 % في الربع الثالث.

ورغم ذلك انكمش الاقتصاد الياباني في عام 2020 ككل بنسبة 8ر4 % بسبب زيادة الضرائب وتفشي جائحة كوفيد19-، محققا أول انكماش منذ 11 عامًا، وفقًا لمكتب مجلس الوزراء.

وقال وزير التنشيط الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إن بيانات إجمالي الناتج المحلي خلال 2020 تعكس "الموقف الحاد للغاية" في حين أن بيانات الربع الأخير من العام الماضي تظهر "تجاوز التراجع ومرونة الاقتصاد الياباني".

في الوقت نفسه يتوقع المحللون انكماش الاقتصاد الياباني مجددا خلال الربع الأول من العام الحالي مع إعادة اليابان فرض حالة الطوارئ في 10 أقاليم بينها طوكيو وأوساكا منذ أوائل يناير الماضي لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وطلبت الحكومة من السكان في هذه الأقاليم عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة مع إغلاق المطاعم والحانات في الساعة الثامنة مساء.

وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان إن الاستهلاك الخاص ارتفع بنسبة 2ر2 % على أساس ربع سنوي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بعد زيادة بنسبة 1ر5 % في الربع السابق، بينما نما استثمار الشركات بنسبة 5ر4 % - في أول نمو خلال ثلاثة فصول.

وزادت الصادرات 1ر11 % في هذا الربع بعد ارتفاع بنسبة 4ر7 % في الربع الثالث بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1ر4 % مسجلة أول زيادة في الربع الثاني.

يذكر أن الحكومة اليابانية كانت قد أطلقت في يوليو الماضي حملة ترويجية للسفر إلى الأقاليم اليابانية لإنعاش الاقتصادات المحلية وقطاع السياحة الذي تضرر بشدة جراء الجائحة. ولكن الحكومة علقت هذه الحملة في أواخر ديسمبر الماضي بعد عودة أعداد الإصابات بالفيروس إلى الارتفاع مجددا.

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