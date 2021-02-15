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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اليابان: التطعيمات ضد كورونا تبدأ الأربعاء

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:42 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا اليوم الاثنين، إن التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد ستبدأ يوم الأربعاء المقبل، بالعاملين في المجال الطبي.

وأضاف سوجا - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتقديم لقاحات آمنة وفعالة للمواطنين في أسرع وقت ممكن، وذلك خلال اجتماع لجنة الميزانية بمجلس النواب، وكانت الحكومة قد وافقت رسميا أمس الأحد، على استخدام اللقاح الذي طورته شركة الأدوية الأمريكية "فايزر".

بدوره، قال النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم موراي هيديكي، إنه يجب إتاحة أماكن مختلفة للتطعيم بحيث يمكن إعطاء اللقاحات للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أنه لا ينبغي مطالبة كبار السن بالذهاب إلى أماكن التطعيم المخصصة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكونوا قادرين على تلقي الجرعات في المرافق الطبية أيضا.

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