الجيش الأمريكي يدرس استخدام تقنيات ذكية بالمروحيات لمساعدة الطيارين

أفادت تقارير إخبارية اليوم الاثنين، بأن الجيش الأمريكي يدرس دمج معدات "رؤية واستشعار" متقدمة، في نظام "ذكي" يوضع في الطائرات المروحية التابعة له لمساعدة الطيارين على الهبوط في ظروف الرؤية السيئة.وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الهبوط في المناطق الترابية أو خلال العواصف أو في فترة الليل من أهم التحديات بالنسبة للطيار الذي يتعين عليه في بعض الأحيان أن "يحزر" مدى قربه من الأرض أو شكل التضاريس التي سيهبط عليها.وكانت قد تحطمت قبل أقل من شهر طائرة مروحية من طراز (بلاك هوك) تابعة للحرس الوطني الأمريكي في ولاية نيويورك الأمريكية، بعد معاناة الطيارين من "مشاكل في التحليق" خلال تدريب أجري على معدات الرؤية الليلية، ويفترض أن أجهزة الاستشعار المتقدمة المزودة بالذكاء الاصطناعي ستساعد في رسم خريطة التضاريس وتوجيه الطيارين.