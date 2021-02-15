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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البطالة والتوظيف.. مشاكل تهدد شباب تركيا وسط تقرير حكومية «زائفة»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:34 ص
البطالة في تركيا
البطالة في تركيا
أمينة ذكى
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قال موقع "أحوال" التركي، إن الحكومة التركية تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تخفي خطورة مشكلة بطالة الشباب، كما أنها تقدم للشعب التركي أرقاما وإحصائيات زائفة حول معدلات البطالة بين الشباب.

وارتفعت بطالة الشباب التركي إلى 27%، وفقًا لإحصاءات هيئة الإحصاء التابعة للحكومة التركية (TÜİK)، فيما يعتقد بعض المحللين أن مستوى بطالة الشباب الحقيقي أعلى بكثير، حيث نشر اتحاد النقابات العمالية التقدمية في تركيا (DİSK) إحصاءاته الخاصة، والتي تقدر أن إجمالي معدل البطالة هو 28.8%، بدلًا من 12.9%، وهو ما يمثل فقط "الباحثين عن العمل النشطين".

وسلط الموقع التركي الضوء على تقرير قد نشره الموقع الأمريكي "المونيتور" الذي رصد اتجاهًا متزايدًا بين الأتراك للاغتراب والبحث عن فرص تعليمية خارج تركيا، حيث قال في تقريره إن 66% من الطلاب غير راضين عن التعليم الذي تلقوه في تركيا.

وأضاف الكاتب جون لوبوك عبر موقع "أحوال" التركي، أن الحكومة التركية تتدخل في نظام التعليم في تركيا لإنتاج "جيل تقي أو متدين" من الشباب، لا سيما من خلال الترويج للمدارس الدينية، ومنذ عام 2012 استثمرت الحكومة الأموال في هذه المدارس، وزاد بشكل كبير عدد الطلاب الملتحقين بها، مقارنة بالمدارس ذات المناهج العلمانية.

وعلى الرغم من أن نسبة البالغين في تركيا الذين حصلوا على تعليم جامعي تضاعفت من 2008-2018 إلى 33 في المائة، فإن فرص العمل للخريجين انخفضت أيضًا في ذلك الوقت بنسبة 6%، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واعتبر الموقع أن تركيا لا تخلق أو تجذب أصحاب العمل الذين يرغبون في توظيف خريجي الجامعات، ولذا فليس من المستغرب أن يرغب الكثير منهم في مغادرة البلاد.

هناك أيضًا جانب سياسي للتوظيف في تركيا، وهو التأثير الهائل لحزب العدالة والتنمية الحاكم على العديد من قطاعات الأعمال، لأنه لابد لك أن تكون ودودًا مع المؤسسات الحكومية لاسيما وأن المؤسسات الحكومية معروف عنها التعامل بالمحسوبية، وربما هذا أمر يجعل الشباب التركي يدرك جيدا أن التوظيف في تركيا ليس قائمًا على الجدارة، ولكنه غالبًا ما يعتمد على الشخص الذي تعرفه.

وتابع الموقع، أنه مع تزايد عدم الرضا عن سياسات الحكومة التركية، هناك طبقة متزايدة من الناس ستشعر أنهم في وضع غير موات لسوق العمل لأنهم ليسوا من مؤيدي الحكومة، كما ستؤدي التدخلات الحكومية في المؤسسات التعليمية مثل جامعة بوغازيتشي في اسطنبول إلى إقناع الطلاب المتعلمين بأنه ليس لديهم أي آفاق في تركيا، ويجب عليهم مغادرة البلاد للعمل ومتابعة الدراسة في الخارج.

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