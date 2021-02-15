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محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يُلاحق الصحفيين ويفرض سيطرته على العدالة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:24 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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قال كلا من الصحفيين نديم تورفنت وزيا آتامان، وهما صحافيان كرديان من تركيا، تم احتجازهم في الأول في شهر مايو 2016، والثاني في أبريل 2016، حيث كانا يعملان لصالح وسائل إعلامٍ أوروبية بينها هولنديّة وألمانيّة قبل اعتقالهما، أن العدالة في تركيا تقع تحت سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الصحفيين في تصريحات نقلها موقع «العربية»: «الصحافيون والعاملون في المؤسسات الإعلامية في تركيا مستهدفون».

وأضافت: «من الضروري طرح مشكلة الصحافيين المعتقلين وكشف حقيقة اعتقالاتهم الكيدية على العلن»، متابعًا «أنقرة تستهدف بشكلٍ خاص الصحافيين الذين يركّزون في تغطياتهم على الجانب الإنساني فيما يتعلق بسقوط ضحايا مدنيين خلال ملاحقة الجيش لمسلّحين أكراد».

وتابع: «وصلتني تهديداتٍ بالقتل نتيجة تغطيتي للأحداث الميدانية التي تؤكد حدوث انتهاكاتٍ بحق السكان ارتكبتها الأجهزة الأمنية، ومن ثم اعتقلت بعد ذلك. وعلى الرغم من عدم وجود أي دليل جرمي لدى المحكمة لإدانتي، إلا أنها أصدرت حكمًا بحقي بالسجن لمدّة 8 سنوات و9 أشهر كعقوبةٍ على تقاريرٍ نشرتها في وسائل الإعلام».

وواصل: «لا تختلف قصة الصحافي الثاني عن تورفنت، فهو أيضًا يقبع خلف القضبان وحُكِم عليه بالسجن لمدّة 14 عامًا و3 أشهر، لاتهامه من قبل السلطات بالحصول على "معلوماتٍ سرّية" في قضية اُعتقِل على إثرها مئات العاملين في وسائل الإعلام في المناطق ذات الغالبية الكردية قبل نحو 5 سنوات».


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