الأقصر ووادي الملوك.. «ديلي إكسبرس» ترشح مصر وجهة سياحية لعيد الحب

رشحت صحيفة دايلي إكسبرس البريطانية عددا من الوجهات لقضاء عيد الحب، وكان من بين هذه الوجهات السياحية مصر وتحديدا محافظة الأقصر، تلك المدينة التي تقع في جنوب مصر.وتابعت الصحيفة أن أكثر مشهد يحبس الأنفاس في هذه المدينة هو مشاهدة شروق الشمس وأنت في رحلة نيلية، كما تطل فنادق الأقصر على نهر النيل مباشرة حيث يمكنك الاستمتاع بالمشروبات الباردة داخل الفندق بينما ترى نهر النيل يمر من أمامك.كما قالت الصحيفة أن وادي الملوك من بين المعالم السياحية الواجب زيارتها في الأقصر حيث يقع الوادي تحت الألوان النارية لغروب الشمس.وأضافت الصحيفة أن مثل هذا المكان هو أفضل مكان للتأمل الهادي مع من تحب، حيث مشاهدة غروب الشمس في مكان أسسه الفراعنة قبل أكثر من سبعة ألاف عام.