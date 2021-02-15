«من الهجانة إلى مسطرد» و«مشروعك» أبرز مقالات كبار كتاب الصحف

تناول كتاب الصحف الصادرة اليوم عددًا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام على رأسها نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعته للمشروعات القومية، فضلا عن الثورة التنموية التي تشهدها مصر حاليا على كافة الأصعدة.ففي عموده "صندوق الأفكار" سلط رئيس تحرير جريدة الأهرام عبد المحسن سلامة تحت عنوان "من الهجانة إلى مسطرد" الضوء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المفاجئة، وغير المتوقعة، إلى عزبة الهجانة، لتفقد أحوالها، وخطط التطوير بها، وبعدها ذهبت «قافلة» من المساعدات الإنسانية، والطبية إلى هناك؛ لرفع المعاناة عن أهالي تلك المنطقة، مشيرا إلى أن الزيارة كانت تستهدف التوصل إلى أفضل الحلول لتطوير منطقة الهجانة، واختيار الملائم منها لمشاكل الأهالي هناك، وتوفير البدائل للمتضررين، في حالة إزالة مساكنهم.وقال الكاتب إنه لم تكد تمر عدة أيام، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد أعمال تطوير عدد من مشروعات الطرق، والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، ومنها محور مسطرد الجديد، المصمم على طراز الطرق الحرة، دون تقاطعات، وبعرض 8 حارات مرورية لكل اتجاه، ليربط منطقة مسطرد، وطريق شبرا ـ بنها الحر بمناطق عين شمس، وجسر السويس، والدائري، ومحور الفريق إبراهيم العرابي، وطريق بلبيس الصحراوي، لافتا إلى أن الطريق الجديد سوف يؤدى إلى انفراجة كبيرة في حركة المرور، بعد أن يتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة بالقاهرة الكبرى.وأضاف الكاتب أن رئيس الجمهورية كان في مسطرد منذ أقل من 3 أشهر، في أثناء افتتاح مشروع البتروكيماويات الضخم هناك، ووقتها أكد الرئيس ضرورة تطوير منطقة مسطرد، ووضع خطة لتأهيلها، وإزالة العشوائيات منها، موضحا أن زيارات الرئيس تعبر عن جهد غير عادي، ونقلة نوعية لكل المناطق، مما يسهم في تغيير وجه الحياة، وإعادة وصف مصر من جديد.أما رئيس تحرير جريدة الجمهورية عبد الرازق توفيق ففي عموده "من آن لآخر" تحت عنوان "حياة كريمة.. حدوتة مصرية" قال إن توفير الحياة الكريمة للمصريين يأتي على رأس الأولويات للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يبذل قصارى الجهد في تحقيق هذا الهدف، ويحشد كل الطاقات ويطلق المبادرات من أجل توفير الحياة الكريمة خاصة للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في كل ربوع البلاد.وأضاف الكاتب أن أهداف أكبر عملية تنمية وبناء في تاريخ مصر التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف تغيير حياة المصريين إلى الأفضل وأيضا رفع معاناة وأزمات العقود الماضية عن كاهلهم، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن انحيازه للمواطن المصري منذ اللحظة الأولى لبداية عهده ويعتبر المواطن المصري هــو البطل الحقيقي في بناء هــذا الــوطــن، فهو الذي خاض بشجاعة وصبر وجلد معركتي البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات وتحمل تداعيات ومصاعب أكبر عملية إصلاح اقتصادي في تاريخ مصر بوعي وفهم وإدراك ومــن أجــل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة ووضع مصر على الطريق الصحيح.وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقود عملا ملحميا لتغيير حياة المصريين إلى الأفضل، وتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال رؤية شاملة وعميقة وثاقبة تستهدف كل فئات المجتمع المصري التي هي في حاجة إلى الرعاية والدعم سواء الفئات الفقيرة أو الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا مــن الأسر والشباب والمرأة المعيلة وذوى القدرات الخاصة وأصحاب المواهب لتغيير واقع ومحيط وجوهر ومضمون حياة هذه الفئات إلى الأفضل.أما رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب كرم جبر - في عموده "إنها مصر" بصحيفة "الأخبار" قال تحت عنوان "ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ" إن ﻫﻨﺎك قيمًا ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم دﻋﻤﻬﺎ ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ المـﺼـﺮﻳــﺔ وهي اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ المعرﻓﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺿـﺮورة الحــﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن ﺑين ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ والمـﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻮﻃﻦ، وﺑين أﻫﻤﻴﺔ دﻋﻢ الحـﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ وﺟﻬﺎت اﻟﻨظﺮ، وﺑين اﻻﻟﺘﻔﺎف ﺣﻮل راﻳﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ المزاﻳﺪة أو اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ، ﻣﻊ الحرص اﻟﺘﺎم ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام أﺧﻼﻗﻴﺎت ﻣﻬﻨﺔ اﻹﻋﻼم وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ المتوارثة ﻋﺒﺮ أﺟﻴﺎل ﻃﻮﻳﻠﺔ.وأضاف أن ﻓﻰ ﺻﺪارة اﻟﻘـﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ إزﻛﺎء روح اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ والحوار والحفاظ علي اﻟﻨﺴـﻴﺞ اﻟﻘﻮى ﻟﻠـﺸﻌـﺐ المصري، وأن ﻳﻜﻮن اﻹﻋﻼم ﻫــﻮ الجسر ﻟﻮﺻﻮل ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل المهمة إﻟﻰ الرأي اﻟﻌﺎم ﻋﻮﺿﺎ عن الثقافات اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ التي ﺗﻬﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب، مشيرا إلى أن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ المصرية تحتاج ﻹﻋﺎدة اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ لحق ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎت، ورﺻﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺬى اﻋﺘﺮاﻫﺎ.وأشار إلى أنه ﻛﺎن ﺿﺮورﻳﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ اﻹﺳـﺮاع ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ دﻋﻮة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺈﻧﺘﺎج أﻋﻤﺎل ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ودراﻣﻴﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وإﻳﻘﺎظ اﻟــﻘــﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ المصرية اﻟﺘﻰ ﺷﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر ﺳﻴﺎﺟﺎ قويا ﻳﺤﻤﻰ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ ﻣــﻦ اﻟتـﻴﺎرات اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﻪ وﻣﺒﺎدﺋﻪ وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وإﻇﻬﺎر المجتمع واﻷﺳﺮة المصرية في ﺻﻮرﺗﻬﺎ الحقيقية دون إﻓﺮاط ﻓﻰ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت.ولفت إلى أنه كان ضروريا كذلك إﺣﻴﺎء ﻣﻔﻬﻮم دوﻟــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻌﻤﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وﺑﺪأت ﺑﺸﺎﺋﺮ اﻷﻣﻞ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، ﻋـﻨﺪﻣﺎ أﻋﺎد اﻟﺮئيس ﻋـﺒﺪ اﻟﻔـﺘﺎح اﻟـﺴيـﺴﻰ اﻟﻬﻴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وأنجزت ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻰ الحفاظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ زﺣﻒ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت، ﻓﺎﻻﻧﺴﺎن ﻫﻮ اﻟﺬى ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ إنجازه.وقال الكاتب إن اﻟﺮﺋﻴﺲ كان واﺿﺤﺎ وﻫﻮ ﻳﻜﻠﻒ المحافظين ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺣﺘﺮام ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ المخالفين واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺎرم ﻣﻊ المخالفات، وأن ﻳﻨﺎل ﻛﻞ ﻣﺨﻄﺊ ﻋﻘﺎﺑﻪ دون ﻫـﻮادة، ﻣﻊ اﻟﺘﺴﻠﺢ اﻟﺘﺎم ﺑﺮوح اﻟﻘﺎﻧﻮن، التي ﺗﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ الإجراءات المتخذة ﺳﻤﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ والمساواة.وخلص الكاتب بالقول إن الأمر يبدو صعبا وﻟﻜﻦ إﺣﻴﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﺣﺘـﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺠﺴﺪ ﻫﻴﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﺪرتها ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ المصرية ﺣﺘﻰ ﺗﺨﺘﻔﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻛﻞ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت المادية والمعنوية.أما رئيس حزب الوفد بهاء أبو شقة ففي عموده " كلمة عدل" تحت عنوان " مشروعك" قال إن برنامج "مشروعك " الذي أطلقته الدولة ﻣــﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ حيث حقق ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 2020 ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ 17.3 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، مشيرا إلى أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻰ إﻃﺎر ﻣﺒﺎدرة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﺘي ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻻ ﺗﺘﻌﺪى 5٪.وأضاف أنه نظرا لاهتمام اﻟﺪوﻟﺔ ﺑالبرنامج ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻬﺎز ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ المقرات وتدريب اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟــﺰﻳــﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻗﺮاض وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻓـــﺮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻣﺸﺮوﻋﻚ" وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ اﻻﻧﺘﺸﺎر، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ودﻋﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.ورأى الكاتب أنه ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺮورى واﻟﻤﻬﻢ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻗﺮى اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻤﺮأة.أما الكاتب إبراهيم خليل ففي مقال بجريدة روز اليوسف وتحت عنوان "جمعة المتابعة والمحاسبة" أكد أن اﻟﺒﻠﺪ عادت إﻟﻰ زﻫﻮﻫﺎ وإﻟﻰ ﻋﺎﻓﻴﺘﻬﺎ، وﻳﺴﺠﻞ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ السيسي اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻋــﺎدت إﻟﻴﻪ اﻟﺒﻠﺪ واﻟﻨﺎس، مشيرا إلى أن الناس ﺗﺤﻤﻠﻮا ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﺜﻘﺘﻬﻢ ﺑﺄن ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻟﺘﻘﺪم ﻻﺑﺪ أن ﻳﺴﺒﻘﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة.وقال إن مصر ﻟﻢ يعد ﻋﻨﺪﻫﺎ وﻗﺖ ﺿﺎﺋﻊ وﻻ ﺗﻌﺮف اﻟﻠﻌﺐ وﻟﻜﻦ أﺻﺒﺢ ﻛﻞ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺴﺨﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻜﺒﺮى، ففي وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻢ ﺗﺸﻴﻴﺪ وﺑﻨﺎء اﻟﻄﺮق واﻟﻜﺒﺎرى وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻟﺮﺑﻂ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﺼﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻮﻗﻮد وﺑﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮات ﺟﺎءت اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻰ رﻳﻒ ﻣﺼﺮ ليكون الريف المصري قائما ﺑﺬاﺗﻪ ﻟﺨﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻛﺒﻴﺮة ﻷﺑﻨﺎء اﻟﺮﻳﻒ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺳﻴﺼﺒﺢ اﻟﺮﻳﻒ ﻫﻮ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﻞ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻟﻦ ﻳﻬﺎﺟﺮ ﺷﺒﺎب اﻟﺮﻳﻒ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻰ ﺳﺘﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺮﻳﻒ.واختتم مقاله قائلا "اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة اﻟﻜﺒﻴﺮة أن يوم اﻟﺠﻤﻌﺔ أﺻﺒﺢ ﻳﻮم اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﺑﺰﻳﺎرات ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت أن ﻳﺘﻮﻗﻌﻮا زﻳﺎرات اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم اﻷﻣﺮ اﻟﺬى أدى إﻟﻰ اﻻلتزام ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، وأﻳﻀﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺠﻬﺪ واﻟﻌﻤﻞ وﺑﺚ روح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وإﺗﻘﺎن اﻟﻌﻤﻞ وﺳﺮﻋﺔ إﻧﺠﺎزه ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﻔﺎﺟﺊ أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎرة وﻫﻜﺬا أﺻﺒﺢ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻫﻮ ﻳﻮم اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ".