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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كازاخستان تسجل لقاح «سبوتنيك-في» ضد كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:50 ص
سبوتنيك V
سبوتنيك V
وكالات
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وافقت كازاخستان على تسجيل لقاح "سبوتنيك-في" ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المجمع الدوائي بكراغندي، في بيان اليوم، أن كازاخستان قامت بتسجيل لقاح "سبوتنيك-في" في البلاد، والذي تم تصنيعه بالمجمع الدوائي، مشيرًا أنه أتم إجراءات التسجيل للقاح لاستخدامه​​​.

وأضاف البيان أنه تلقى التقييم النهائي من منظمة الخبراء التابعة لوزارة الصحة في كازاخستان بشأن سلامة وجودة وفعالية اللقاح بناءً على نتائج النظر في ملف التسجيل، في 13 من شهر فبراير الجاري، وبناءً على هذا الاستنتاج، تم إرسال طلب الحصول على شهادة التسجيل إلى لجنة الرقابة الطبية والصيدلانية بوزارة الصحة، مفيدًا بأن المجمع الدوائي بكراغندي بدأ في إنتاج لقاح "سبوتنيك-في" بمكونات روسية.

وكانت كازاخستان قد بدأت في التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك-في" الروسي الصنع في الأول من شهر فبراير الجاري، حيث تم تسليم الدفعة الأولى من اللقاح الروسي إلى كازاخستان على أساس تصريح استيراد لمرة واحدة.

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