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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل تسع حالات إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:47 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الإثنين، إنها سجلت تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد وذلك مقابل سبع حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن ثماني حالات من الحالات الجديدة وافدة من الخارج بينما رُصدت الحالة التاسعة في إقليم خبي.

وتراجع عدد الإصابات الجديدة الخالية من الأعراض إلى 10 نزولا من 17 حالة في اليوم السابق.
ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات إصابة مؤكدة.

وتشير بيانات اللجنة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الصين قد بلغ 89772 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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