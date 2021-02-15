4426 إصابة و116 وفاة بفيروس كورونا فى ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بواقع 4426 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى مليونين و338987 إصابة.وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 65076 بعد تسجيل 116 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية​​​.