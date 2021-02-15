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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

344 إصابة و5 وفيات بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:28 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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سجلت كوريا الجنوبية 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 83 ألفا و869 حالة.

وقال المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية - حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا سجل أكثر من 300 إصابة لليوم الثالث على التوالي اليوم الإثنين.

وأضاف أنه من بين الإصابات الجديدة، كان هنالك 323 إصابة عدوى محلية و21 إصابة وافدة من الخارج، من بينها 5 إصابات من الولايات المتحدة وإصابتان من كل من روسيا وإندونيسيا وفرنسا وتركيا وصربيا ونيجيريا وإصابة واحدة من كل من الإمارات وسنغافورة ومدغشقر.

وسجلت كوريا الجنوبية 5 وفيات إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1527 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، ظل عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض خطيرة في كوريا الجنوبية ثابت بدون تغيير عند 156 شخصا.

وارتفع إجمالي المتعافين في كوريا الجنوبية إلى 73 ألفا و794 حالة، بزيادة 235 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت الموجة الثالثة من الفيروس التي اندلعت منتصف نوفمبر الماضي، قد تباطأت تدريجيا بعد أن وصلت إلى ذروتها يوم 25 ديسمبر عندما أبلغت البلاد عن 1240 إصابة، غير أن سلسلة من الإصابات الجماعية المتفرقة تسببت في ارتفاعها مجددا في جميع أنحاء البلاد.

وقررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أمس الأول تخفيف تدابير التباعد الاجتماعي بمنطقة العاصمة سول وضواحيها لمدة أسبوعين بدءا من يوم 15 فبراير.

وبموجب هذا القرار، يتاح للمرافق متعددة الاستخدامات في العاصمة وضواحيها مثل المطاعم والمقاهي، العمل لساعة إضافية حتى الساعة العاشرة مساء اعتبارا من اليوم، مما يثير المخاوف من عودة تفشي فيروس كورونا على الصعيد الوطني.

جدير بالذكر أن السلطات الصحية في حالة تأهب قصوى خلال الأسبوعين القادمين مع المراقبة عن كثب لتداعيات زيادة الحركة والتجمعات العائلية خلال العطلة وتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي.

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