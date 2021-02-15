افتتاحيات الصحف تبرز النهضة الشاملة التاريخية لمصر

أبرزت صحيفتا "الأهرام" و"الجمهورية"- في افتتاحيتيهما اليوم الإثنين- النهضة الشاملة التي تشهدها مصر لأول مرة في تاريخها على كل المستويات والأصعدة، فضلًا عن وعي الشعب الذي يقف بالمرصاد لكل المحاولات المغرضة التي تنفذها قوى الشر وأعداء الوطن وعملائهم لضرب استقرار الوطن.من جانبها، سلطت صحيفة "الأهرام"- تحت عنوان "نهضة مصرية شاملة"- الضوء على أن مصر تشهد لأول مرة في تاريخها نهضة شاملة على كل المستويات والأصعدة، وتحقق الإنجازات والطفرات التي تؤسس لبناء مصر الحديثة.وأوضحت الصحيفة أن النهضة المصرية الحديثة ترتكز على التحرك في محاور ومسارات متوازية ومتكاملة يكون المواطن المصري قاسمها المشترك، وهدف التنمية والنهضة، وذلك بفعل وجود قيادة سياسية لديها الرؤية والإرادة في الارتقاء بالإنسان المصري، وتوفير الحياة الكريمة واللائقة لكل المصريين خاصة الفئات البسيطة والأكثر احتياجًا.وذكرت "الأهرام" أن النهضة المصرية الحديثة تسير على مسارات عديدة: أولها بناء الإنسان المصري والارتقاء به صحيًا وبعافيته من خلال عشرات المبادرات الطبية، ومنها القضاء على فيروس "سي" ومبادرة مائة مليون صحة وغيرهما، وكذلك الارتقاء به تعليميًا من خلال المشروع القومي لتطوير التعليم ليرتكز على الفهم، والابتكار، وتزويده بأحدث علوم العصر، وبالمهارات، التي تمكّن المواطن من اقتحام مجالات العمل ومواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة.وأضافت الصحيفة أن ثاني تلك المسارات يتمثل في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري من كهرباء ومياه نظيفة وبنية أساسية حديثة، وتوفير كل سبل العيش الكريم للمصريين من خلال عشرات المبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مثل مبادرة "حياة كريمة" وغيرها التي تشمل ملايين الأسر المصرية.وتابعت الصحيفة أن ثالث تلك المسارات هو التطوير والتحديث لكل أوجه الحياة في مصر، والتوازن ما بين بناء مصر الحديثة وفي ذات الوقت تطوير الواقع الحالي، وإنشاء بنية أساسية حديثة وفقًا لأحدث المعايير العالمية من طرق وكباري، وأنفاق لربط مناطق مصر ببعضها، وتسهيل حركة المواطن، تتم مع عملية تطوير وتحديث المدن المصرية القائمة، وتطوير الريف المصري ضمن المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتغيير وجه الحياة في الريف لأول مرة في التاريخ.واختتمت "الأهرام" بالقول إن النهضة المصرية الحديثة والشاملة مستمرة بفضل سواعد المصريين، والتكاتف بين الدولة والمواطن، وبفضل وعي المواطن في الحفاظ على تلك المكتسبات، فإن قطار التنمية والنهضة الشاملة يسير في مساره لاستكمال بناء مصر الحديثة لكل المصريين.من ناحيتها، ألقت صحيفة "الجمهورية"- تحت عنوان "الوعي.. يواجه الشائعات"- الضوء على أن الشائعات والأكاذيب والشعارات المضللة سلاح قوى الشر وأعداء الوطن وعملائهم الذين يسخّرون كل الإمكانيات المالية ووسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات المغرضة لتمرير الشائعات والأكاذيب بين الحين والآخر، والذي يعود بالذاكرة إلى الأحداث العديدة التي مرت بالأمة لوجد جماعة الشر والإرهاب والخونة والعملاء أساس إشعال الحرائق في المنشآت العامة وأساس ترويج الأكاذيب والشائعات المغرضة لضرب وحدة الأمة وتفتيت النسيج المتماسك لأبناء الوطن، لكن كان وعي الشعب بالمرصاد لكل تلك المحاولات المغرضة.وأشارت الصحيفة إلى أن وعي الشعب كان الصخرة القوية التي تحطمت عليها كل الأكاذيب والشائعات، الصخرة القوية التي تحطمت عليها كل محاولات الغدر والخسة والنذالة لأعداء الوطن والخونة الذين يسعون ليل نهار لزعزعة الاستقرار والتشكيك في كل إنجاز ومحاولة شق وحدة الصف وتعطيل مسيرة التنمية ووقف عجلة الإنتاج وتحقيق أهدافهم المغرضة لضرب استقرار الوطن.وأكدت "الجمهورية" أن هذه المرحلة المهمة في تاريخ الوطن تتطلب الوعي المتكامل لدى الجميع لمواجهة هذه المحاولات الخبيثة لأعداء الأمة في ضرب الاستقرار وإشاعة الفوضى والتشكيك في كل إنجاز، فالوعي هو الضمانة الحقيقية لحماية البلاد والعباد.