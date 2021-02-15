سنغافورة تسجل انخفاضًا قياسيًا فى الناتج المحلى الإجمالى

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة، اليوم الإثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تقلص بنسبة 5.4% في عام 2020.ويمثل ذلك أكبر انكماش في تاريخ البلاد والسنة الأولى منذ عام 2001 التي يفشل فيها الاقتصاد في تحقيق نمو.وكان الانكماش أقل مما كان متوقعا، بعد أن أشارت تقديرات سابقة إلى أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 5.8 %، وبعد أن تسبب الإغلاق بسبب فيروس كورونا في في الفترة من أبريل إلىيونيو في انكماش بنسبة 13 % خلال الربع الثاني.وقالت الوزارة إن الربع الأخير شهد نموا في الاقتصاد بنسبة 3.8% على أساس ربع سنوي، في نمو للربع الثاني على التوالي بعد انتهاء الإغلاق.وكان الانتعاش في أواخر العام مدفوعًا بالتوسعات القوية في قطاعات التصنيع الطبي الحيوي والإلكترونيات والهندسة الدقيقة.ومع ذلك، سجلت معظم القطاعات انكماشا، مع انخفاض الإنشاءات بنسبة تزيد عن 35 %. كما تضررت السياحة والقطاعات ذات الصلة بشدة من جراء "الأثر الاقتصادي الواسع النطاق لجائحة كوفيد 19-".يذكر أن اقتصاد سنغافورة نما بنسبة 9ر1 % في عام 2019 وكان مهيئأً لتكرار الأداء قبل تفشي الجائحة.