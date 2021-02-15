أمريكا تندد بإعدام أتراك فى شمال العراق

نددت الولايات المتحدة بقتل 13 مواطنا تركيا كانوا مخطوفين في شمال العراق وذلك بعد إعلان مسؤولين أتراك أن افراد من حزب العمال الكردستاني المحظور قد أعدموهم.وحسبما افادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير الدفاع التركي إن الإعدامات، التي شملت أفرادا من الجيش والشرطة، وقعت خلال عملية عسكرية تركية ضد الحزب انطلقت في العاشر من فبراير وقُتل فيها أيضا 48.وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "الولايات المتحدة تستنكر قتل مواطنين أتراك في كردستان العراق".وأضاف أنه إذا صحت التقارير التي تشير إلى مسؤولية حزب العمال الكردستاني "فإننا نندد بهذا العمل بأشد العبارات الممكنة".