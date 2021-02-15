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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تلغى إعادة فتح منتجعات التزلج مع تشديد القيود

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:37 ص
منتجعات التزلج
منتجعات التزلج
وكالات
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في تحول جاء في اللحظة الأخيرة، أوقف مسئولون في إيطاليا إعادة افتتاح العديد من منتجعات التزلج الشعبية، حيث كان من المقرر استئناف التزلج صباح اليوم الإثنين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، جاء هذا بعد أن أعلن المسئولون، أمس الأحد، تشديد القيود في أربع مناطق بإيطاليا بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، في وقت متأخر من أمس الأحد، أنه سيجري تمديد الحظر الحالي للرياضات الشتوية للمتزلجين.

وقال سبيرانزا إن منتجعات التزلج يجب أن تظل مغلقة في ضوء الخطر المتزايد من سلالات جديدة من فيروس كورونا أكثر انتشارا.

وكانت الحكومة قد أعطت الضوء الأخضر للتزلج بداية من اليوم الإثنين فصاعدًا في ما يسمى بالمناطق الصفراء في البلاد، حيث يُعتبر خطر الإصابة متوسطا.

في الوقت نفسه، قامت وزارة الصحة بتصنيف مناطق توسكاني وليجوريا وأبروزو وترينتينو ضمن ما يطلق عليه المناطق البرتقالية، ما يعني إغلاق الحانات والمطاعم، وعدم قدرة المواطنين على مغادرة المنطقة المحيطة لمنازلهم سوى في الحالات الطارئة.

وقالت الوزارة إنه سيجري تطبيق القيود مبدئيا لمدة 15 يوما.

وتعتبر معظم المناطق في البلاد حاليا ضمن نطاق المناطق الصفراء، ما يعني تخفيف القيود ومع ذلك، مازالت البلاد كلها تخضع لحظر التجوال الليلي ابتداء من 10 مساء بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش).

وأكدت إيطاليا يوم الأحد إنها سجلت 11 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع بلوغ الإصابات 130 حالة لكل 100 ألف شخص خلال 7 أيام.

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