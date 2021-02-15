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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تأمل فى العمل مع كوبا بشأن تجارب لقاح كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:01 ص
تجارب لقاح كورونا
تجارب لقاح كورونا
وكالات
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تجري المكسيك محادثات مع كوبا لاستضافة جانب من تجربة للقاحات كوفيد 19، في محاولة لسحب مزيد من الإمدادات من المختبرات الدولية مع نقص جرعات اللقاح في البلاد وزيادة عدد الوفيات.

وحتى الآن تلقى 0.5% فقط من المكسيكيين اللقاح مقارنة بـ 11.5% في الولايات المتحدة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتعتزم المكسيك البدء في إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكبار السن اعتبارا من يوم الإثنين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين خلال مؤتمر صحفي للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن بلادهم تلقت 870 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من الهند.

وتعهد الرئيس خلال المؤتمر بتطعيم أكثر من 15 مليون شخص فوق سن الستين بحلول منتصف نيسانأبريل بجرعة أولى على الأقل.

ويتم إرسال الدفعة الأولى من لقاحات "أسترازينكيا" إلى سبع ولايات، بما في ذلك مكسيكو سيتي وولاية مكسيكو.

وقال وزير الخارجية مارسيلو إبرارد إن الجرعات التي وصلت الأحد من الهند اليوم جاهزة للإعطاء ومن المقرر وصول 1.2 مليون جرعة أخرى من الهند في مارس.

وأوضح أنه من المقرر وصول 490 ألف جرعة لقاح من شركة فايزر يوم الثلاثاء ودفعة ثانية في الأسبوع التالي.

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