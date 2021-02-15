أستراليا: حصيلة إصابات كورونا تصل إلى 28898 والوفيات 909

استقرت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا المستجد في أستراليا عند 28 ألفًا و898 إصابة حتى الساعة 0730 صباح اليوم بتوقيت سيدني.وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد 909 وفيات، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وتعافى 26 ألفًا و120 شخصًا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول إصابة في البلاد قبل نحو 55 أسبوعًا.