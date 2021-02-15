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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تعيد فتح مساجدها وتستأنف الأنشطة الفندقية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:55 ص
الجزائر تعيد فتح
الجزائر تعيد فتح مساجدها
وكالات
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قرّرت الحكومة الجزائريّة إعادة فتح كلّ مساجد البلاد والسماح باستئناف الأنشطة الفندقيّة، وذلك في إطار تقليص جديد للإجراءات المتّخذة لمواجهة فيروس كورونا في ظلّ انخفاض عدد الإصابات.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء: «تُفتح المساجد على مستوى كامل التراب الوطني، وذلك مع التقيّد الصارم بتدابير وبروتوكولات الوقاية والحماية ضدّ انتشار فيروس كورونا».

وأشار البيان إلى أنّه تقرّر أيضًا: «استئناف جميع الأنشطة الفندقيّة، العموميّة والخاصّة، باستثناء تنظيم الاحتفالات والحفلات».

وتمّ تجديد حظر التجوّل لمدّة خمسة عشر يومًا، من الساعة 22،00 حتّى الساعة 5،00، في 19 ولاية من أصل ولايات البلاد الثماني والأربعين.

وتمّ تمديد منع كلّ تجمّعات الأشخاص أيًا يكُن نوعها، وكذلك الاجتماعات العائليّة، عبر كامل التراب الوطني، ولا سيّما حفلات الزواج والختان والتظاهرات ذات الطابع السياسي.

وأطلقت الجزائر في 30 يناير حملتها التطعيميّة في البليدة، بؤرة الوباء، بدفعةٍ أولى من اللقاح الروسي «سبوتنيك-في».

وبحسب وسائل إعلام محلّية، تُجري السلطات محادثات مع موسكو لتصنيع هذا اللقاح في الجزائر، كما تلقّت الجزائر جرعات من لقاح أسترازينيكا البريطاني.

وفي المجموع، سُجّلت رسميًا أكثر من 110 آلاف إصابة بكورونا، بينها نحو ثلاثة آلاف وفاة، في أكبر دولة في المغرب العربي من حيث عدد السكّان (44 مليون نسمة) منذ أن رُصِدت أوّل إصابة في 25فبراير 2020، وفقًا لآخر حصيلة نشرتها وزارة الصحّة.

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