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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:51 ص
على حميدة
على حميدة
وائل توفيق
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حكى الفنان الراحل على حميدة عن بداياته الفنية، التي واجهها خلالها بعض الصعاب التي لم ينساها طوال حياته.

وقال الفنان الراحل في لقاء تلفزيوني، إنه لم ينس الطريقة التي عامله بها عامل البوفيه في أول مرة دخل فيها شركة الدلتا، حتى أن هذه المعاملة دفعته إلى مغادرة الشركة على الفور، وتعاون مع الملحن الموسيقي سامي الحفناوي.

وحقق الفنان على حميدة من خلال أغنية "لولاكي" الشهيرة مبيعات هائلة لم يحققها مطرب آخر إلى وقتنا الحالي تقريبًا، وحقق من خلالها شهرة واسعة في فترة التسعينيات، جعلت بعض المطربين يغارون من هذا الإنجاز ويتمنون تحقيقه.

حكى على حميدة، في أحد حواراته الصحفية، قصة الأغنية: "أذكر أنني كنت أستاذًا في معهد الموسيقى بالكويت، وسجلت أغاني إذاعية في هذا التوقيت، وحينما حضرت للقاهرة التقيت حميد الشاعري، وسجلت أولى أغنياتي، وجميع من كانوا في الاستديو أعجبهم صوتي، ثم قمنا بتسجيل 4 أغانٍ أخرى ثم أغنية (لولاكي) وهي ملحمة وطنية في حب مصر، من كلمات عزت الجندي، وتوزيع حميد الشاعري".

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