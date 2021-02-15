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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:44 ص
شارلى شابلن وعبدالوهاب
شارلى شابلن وعبدالوهاب
وائل توفيق
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عندما التقى الموسيقار محمد عبدالوهاب بالفنان شارلي شابلن للمرة الأولى، فسأله: "هل استمعت إلى الموسيقى المصرية؟"، فأجابه: بأنه معجب للغاية بأسطوانة "طول عمري عايش لوحدي" وأخبره بإنه يقتني منها مجموعة كبيرة، وقال: "أظنك لا تعلم أني زميلك في الموسيقى، وأني أضع موسيقى أفلامي بنفسي".

ونشأت بين "عبدالوهاب" و"شابلن" نشأت صداقة متينة بينهما، وظلّا على تبادل الأسطوانات حتى وفاة شابلن عام 1977.

و أرسل "عبدالوهاب" للفنان شارلي شابلن ذات مرة اسطوانات: "بنت البلد" و"على إيه بتلومني" و"عاشق الروح"، فأرسل إليه "شارلي" خطاب يشكره فيه على هديته الثمينة طالبًا 12 نسخة إضافية من اسطوانة "عاشق الروح".

يذكر أن "شارلي" التحق بـ عالم المسرح، واشتهر بتمثيل شخصية المتشرد، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة، وبدأ أولًا بالأفلام السياسية، وكانت بدايته في فيلم "الديكتاتور العظيم"، وسخر من هتلر في عام 1940، كما شارك في فيلم "السيد فيردو"، وسخر من الرأسمالية، في عام 1947، وبعد مضايقات قانونية عاد لبريطانيا في 1951.

وحصل على جائزة الأوسكار في عام 1972، وأجبره على العودة للولايات المتحدة بعد 20 عامًا، وقوبلت زيارته باحتفاء كبير، لدرجة تصل أنّ الجمهور صفق له لمدة 12 دقيقة، لذلك يعتبر الترحيب الأطول في تاريخ الأوسكار.

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